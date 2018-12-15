شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "المحافظين" يشارك بالاحتفال باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت أمانة حزب المحافظين بالجيزة دعوة رسمية من منظمة الأمم المتحدة للفنون (المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا) وذلك من خلال رعاية المشاركين فى احتفالية اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة تحت مسمى "ملتقى الانسانية"، المقرر عقدها مساء اليوم السبت.

وقال خالد خطاب أمين الجيزة بحزب المحافظين، فى بيان صادر عن الحزب، إن سرعة استجابة أمانة الجيزة وحزب المحافظين لدعوة المشاركة فى رعاية مثل هذا الحدث تأتى إيمانا لتقوية دور المشاركة المجتمعية والحزبية لمثل هذه الفاعليات واستجابة لدعوة السيد الرئيس بجعل عام 2018 هو عام متحدى الإعاقة، وإيمانا منا بدور هذه الفئة من المجتمع المصرى والتى تمثل قرابة ثلاثة ملايين مواطن لهم حقوق يجب مراعاتها، كما يجب استغلال المواهب والطاقات التى بداخلهم وهى كبيرة ومساعدتهم على إظهارها.

وأَضاف خطاب: "يأتى هذا ضمن رؤية الحزب وإيمانه بضرورة المشاركة المجتمعية لكل أطياف المجتمع، والتسهيل على أجهزة الدولة لإقامة ورعاية مثل تلك الأنشطة التى تهدف لتعزيز التعاون بين الدولة والأحزاب فى الناحية الاجتماعية التى تعزز انخراط وتوافق كل فئاته من أجل مستقبل أفضل وتعاون بَناء.