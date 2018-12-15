شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب بوضع الأسعار على السلع لمواجهة التلاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب محمد العقاد، عضو مستقل بالبرلمان بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن ضبط منظومة الأسعار فى الأسواق، مشددا على ضرورة إلزام الشركات بكتابة الأسعار على كافة منتجاتها منعا للتلاعب.

وأشار العقاد، فى بيان له اليوم، إلى أن هناك تفاوت فى الأسعار بشكل كبير وصل لوجود اكثر من سعر للمنتج الواحد فى الشارع الواحد، بسبب غياب الرقابة على الأسواق من بل وزارة التموين وعدم وجود عقوبات رادعة على المخالفين.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة كتابة الأسعار على كافة المنتجات والسلع الأساسية وتوقيع عقوبات رادعة على الشركات غير الملتزمة تصل للغرامة الفورية التى تتراوح من ٥٠٠ الف جنيه وحتى ١٠ مليون جنيه، وفقا لتجاوز كل شركة، وعقوبات ايضا على أصحاب المحال العامة فى حال مخالفة الاسعار المتفق عليها والتى سيتم وضعها بعد وضع هامش ربح للتاجر تصل العقوبة الغلق ومصادرة المنتجات .