اليوم الجديد - أحمد رضا قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء عماد الغزالي قائد المنطقة المركزية العسكرية، أثناء استعراضه لتفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعي بحي السلام أول "أهالينا 1"، والمفروشات الكاملة للوحدات السكنية. وأشاد السيسي بدعم البنوك ورجال الأعمال للمشروعات القومية: "بدعم البنوك ورجال الأعمال ووزارة التضامن، قدرنا نعمل كل ده"، مؤكدا: "الدكتورة غادة ماسكة فيا لأني عاوز أفرش كل الواحدات، والشقة متوسطها 30 ألف يعني 6 مليار، وهو مبلغ كبير جدا، والدكتورة بتقول كفايا نديهم الشقة، وده رأي سليم، بس أنا بآخد الطريق الصعب...

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «غادة والي مش عاوزاني أفرش الوحدات السكنية» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .