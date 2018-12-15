السيسي عن انتشار التوكتوك: مش ممكن نركبه 100 متر.. وحركة المواطن تقل

الشروق - أحمد العيسوي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسائل الإعلام وأجهزة الدولة من وزارات الصحة والتعليم العالي والتعليم، بالبدء في عمل برنامج ضخم للتوعية الصحية والتوعية بمسألة الوزن بشكل خاص.

جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية، اليوم السبت، وتعليقًا على ما أعلنته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وجود 75% من المصريين الذين شملهم المسح الشامل، وزنهم فوق المعدل الطبيعي.

وقال: «هذا موضوع مهم للغاية ليس لتكلفته ولكن للعيش بصحة وعافية وسلام لأكبر فترة ممكنة، وكلما كان الوزن قليلًا والحركة كثيرة،...