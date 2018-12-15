لويس لحود زار باسيل وجال في البترون

استقبل رئيس تكتل "لبنان القوي" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​، المدير العام لوزارة الزراعة ​لويس لحود​ في دارته في البترون، وعرض معه المشاريع الزراعية في ​قضاء البترون​ وتسويق المنتوجات الزراعية في الاسواق المحلية والخارجية وفي دول الانتشار.

وكان لحود قد جال في البترون على Ferme St Jaques وضريح الاب نعمة الله الحرديني والاخ اسطفان نعمة في دير مار قريانوس ويوسينا في كفيفان، والتقى رئيس بلدية اده نجم خطار في مقر البلدية، حيث جرى عرض المشاريع الزراعية في اده.