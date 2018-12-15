بقرادونيان من عين التينة: نتمنى أن تبصر الحكومة النور قبل الأعياد

أشار أمين عام حزب "الطاشناق" النائب ​أغوب بقرادونيان​ إلى "أن الأجواء ليست إيجابية كثيراً ولكن دائماً عند رئيس المجلس النيابي نبيه هناك تفاؤل".

وبعد زيارته رئيس المجلس النيابي في عين التينة على رأس وفد من الحزب، أثنى على "جهود بري في موضوع ​تشكيل الحكومة​، هذا الجهد الكبير بالتأكيد ساعد جهود رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في هذا الموضوع".

ولفت إلى أن "هناك انتظار لعودة رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ للقيام بتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن"، متمنياً على "الأطراف السياسية وخصوصاً الكبار ان يبذلوا جهداً أكبر لأنه لم يعد المواطنون يصدقون شيئاً وباتوا في وضع اقتصادي صعب خصوصاً في أيام الأعياد، ونتمنى من الجميع العطاء أكثر والعمل الجدي ليلاً نهاراً لتشكيل الحكومة، ونتمنى أن تبصر الحكومة النور قبل الأعياد".

من جهة ثانية، استقبل بري وفداً من المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية برئاسة أمينها العام زياد نخّالي، ودار الحديث حول التطورات الراهنة على الساحة العربية عموماً والفلسطينية خصوصاً، والإعتداءات التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ثم استقبل بري المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ وعرض معه للأوضاع العامة.

كما استقبل القاضي بشارة متى الذي قدّم له كتابه بعنوان "من أعماق الذاكرة".