بو صعب: النواب السنة الستة لا يشكلون حتى اللحظة كتلة واحدة

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إلياس بو صعب​، في حديث تلفزيوني، على أن الوضع لا يحتمل تأخير ​تشكيل الحكومة​، معتبراً أن رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ معني بحل العقدة السنية، لأنه المعني الأول بتأليف الحكومة وعرضها على رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، مؤكداً أنه من دون أسماء المكون الشيعي لا يمكن السير بالحكومة، لأنه سيكون هناك مشكلة ميثاقية.

على صعيد متصل، أشار بو صعب إلى أن النواب السنة الستة حتى اللحظة لا يشكلون كتلة واحدة، حيث هناك 4 من أصل 6 ينتمون إلى كتل أخرى، وبالتالي ليس هناك من حجة قوية لديهم، لكنه أوضح أن هذا لا يعني أن ليس لديهم حالة تمثيلية.

ونصح عضو تكتل "لبنان القوي" رئيس الحكومة المكلف بالإجتماع مع النواب السنة الستة، لافتاً إلى أن ليس هناك من يضر بحال حصول هذا الإجتماع، مشيراً إلى أن اللقاء لا يعني الإعتراف بهم ككتلة.

وأوضح بو صعب أن ليس رئيس الجمهورية من يطرح على النواب السنة الستة كيف سيكون شكل تمثيلهم في الحكومة، مشيراً إلى أن إجتماعه معهم قد يكون خطوة تشجيعية للحريري.