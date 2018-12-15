الجسر التقى وفدي رابطة طلاب الشمال وحزب طليعة لبنان العربي وشخصيات

استقبل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​، في مكتبه في طرابلس، وفدا من رابطة طلاب الشمال برئاسة عبد القادر الايي، استمع منهم الى نشاطاتهم وميادين عملهم، والى المشاريع الجديدة التي يخططون لها، خصوصا في المجال التربوي. واستمع الوفد من الجسر الى تجربته في ​وزارة التربية​، واقراره لمجانية التعليم في الحلقتين الاولى والثانية، ودعاهم الى ان يكونوا مبادرين في مجتمعهم، وان يخططوا لاي مشروع يودون القيام به، ومن ثم تقييمه لمعرفة مكامن الخطأ وتجنبه في المستقبل.

كما استقبل الجسر وفدا من حزب "طليعة لبنان العربي"، تقدمه بشير مواس، سلمه دعوة للمشاركة في الذكرى الثانية عشر لرحيل الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

كما تابع ملف المبنى الجامعي الموحد للجامعة اللبنانية في تلة المون ميشال مع عضو لجنة المتابعة طلال خوجة.

وكان الجسر قد استقبل بعض مراقبي الضرائب في ​بلدية طرابلس​، وتابع مع العديد من المواطنين شؤونا عامة وخاصة.