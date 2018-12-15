الحواط تابع موضوع عائدات الصندوق البلدي المستقل مع وزارتي المالية والداخلية

تابع النائب زياد الحوّاط موضوع عائدات الصندوق البلدي المستقل مع كل من وزارتي الماليّة والداخليّة ، وطالب بتوزيع الأموال المستحقّة على البلديات . ولفت الى انه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها ​لبنان​ يمكن لأموال البلديّات ان تحرّك العجلة الاقتصاديّة في المدن والبلدات والقرى ، وتحقّق جزءاً من الانماء ، في وقت تغيب فيه الدولة كليّاً عن تنفيذ المشاريع الضروريّة .

وشدّد الحواط على اهميّة حصول البلديات على الأموال اللازمة لتوفير امور وحاجات ملحّة، في ظل حالة اوضاع اقتصادية مذرية بلغت حدّ عدم تمكنّ عدد كبير من البلديات من دفع رواتب واجور الموظفين والعاملين فيها .