عشيرة آل جعفر تعزي بالشهيد يزبك: نطالب بتحقيق شفاف بالأحداث الأخيرة

عقدت ​عشيرة آل جعفر​ اجتماعا موسعا حضره أغلب وجهاء العشيرة. وتقدمت العشيرة من عائلة الشهيد رؤوف يزبك وكل عائلات ​بلدة نحلة​ بأحر التعازي ، معتبرة أن "دماء الشهيد يزبك هي نفسها دماؤنا"، وطالبت العشيرة بـ "تحقيق شفاف في الأحداث الأخيرة".

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