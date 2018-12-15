دورة تدريبية لأعداد ناشط للتوعية من مخاطر الألغام للجمعية اللبنانية للرعاية الصحية

نظمت الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية دورة تدريبية لأعداد ناشط للتوعية من مخاطر ​الألغام​ و​القنابل العنقودية​ لقادة من الدفاع المدني في ​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي - مفوضية بيروت، بإشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في ​الجيش اللبناني​، ضمن مشروع ​الاتحاد الأوروبي​ وبالتعاون مع ​جامعة البلمند​.

افتتحت الدورة بكلمة لمسؤول ملف الألغام في الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية وعضو اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام في المركز اللبناني الأخ نادر حمدان عن أهمية هذه الدورة والتركيز خلالها لما فيها خدمة للمجتمع او انقاذ روح من خلال تقديم التوعية لهم مسبقا، واشار رئيس قسم الاعلام والتوعية في المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام الرائد ​علي مكي​ الى أن "هذا اللقاء يأتي استمرارا لبرامج التوعية وخصوصا التوعية من مخاطر الألغام والأجسام المشبوهة والقنابل العنقودية".

وقدم عضو اللجنة الوطنية للتوعية ومفوض تنمية القيادات والمجتمع في جمعية ​كشافة الرسالة الاسلامية​ القائد ​أحمد رمضان​ جلسة تدريبية تطرقت لموضوع التوعية من مخاطر الألغام وأهدافه وآليات تصميم وتخطيط نشاط توعوي بالإضافة إلى التطرق للفئات المستهدفة وخصائصها وكذلك خصائص وانواع رسائل التوعية المعتمدة .