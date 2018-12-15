لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحثت بانخراط شركات الطيران العالمية بتحفيز السياحة اللبنانية

حضرت لجنة ​السياحة​ في ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ الّتي يرأسها ​وديع كنعان​، حضرت ضمن اجتماع الهيئة العامة لمجلس شركات الطيران العالمية، الّذي يرأسه مروان الهبر، للبحث في آلية تتشارك فيها شركات الطيران العالمية مع ​القطاع الخاص​ لتنشيط السياحة ال​لبنان​ية.

في هذا الإطار، عبّر الهبر عن "الاستعداد للقيام بأكثر ما يمكن لانخراط شركات الطيران العالمية في تحفيز السياحة، باستقدام شركات السياحة والسفر العالمية على نفقة شركات الطيران إلى لبنان".

بدورها، تقوم لجنة السياحة بالتنسيق مع القطاع الخاص وإدارة هذه المبادرة ووضعها ضمن "fam trip"، بهدف إنجاحها خصوصًا على صعيد إبراز هوية لبنان السياحية ضمن السياسة السياحية ولتعزيز قيمته التنافسية العالمية من خلال رزم سياحية مهدفة.