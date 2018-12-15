ظريف: إذا أرادت أميركا الحوار مع إيران ينبغي أن يكون هناك هدف واضح

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه "لا تفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني، وأميركا ليست في موقع يؤهلها للتحدث حول القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي"، مشيراً إلى أنه "إذا أرادت أميركا الحوار مع إيران ينبغي أن يكون هناك هدف واضح".
من جهة أخرى، لفت ظريف إلى أن "السعوديين والاماراتيين يحولون بالقذائف الأميركية والبريطانية اليمن إلى جحيم"، مشيراً إلى ان "الحوثيين يستخدمون السلاح الذي أخذوه من السعودية إبان فترة حكم علي عبد الله صالح".
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