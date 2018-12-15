ظريف: إذا أرادت أميركا الحوار مع إيران ينبغي أن يكون هناك هدف واضح

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أنه "لا تفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني، و​أميركا​ ليست في موقع يؤهلها للتحدث حول القرار 2231 الصادر عن ​مجلس الأمن الدولي​"، مشيراً إلى أنه "إذا أرادت أميركا الحوار مع إيران ينبغي أن يكون هناك هدف واضح".

من جهة أخرى، لفت ظريف إلى أن "السعوديين والاماراتيين يحولون بالقذائف الأميركية والبريطانية ​اليمن​ إلى جحيم"، مشيراً إلى ان "​الحوثيين​ يستخدمون ​السلاح​ الذي أخذوه من ​السعودية​ إبان فترة حكم ​علي عبد الله صالح​".