وزير الخارجية التركي: أنقرة ستذهب للنهاية في قضية خاشقجي

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "أنقرة ستذهب للنهاية ولن تتراجع في سعيها لكشف كافة ملابسات جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول"، مشيراً إلى "أننا لم نتلق معلومات جديدة أو نتائج التحقيق من قبل الجانب السعودي".
ولفت إلى أن "تركيا لن تتراجع في هذه المسألة وسنذهب للنهاية".
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