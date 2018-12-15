وزير الخارجية التركي: أنقرة ستذهب للنهاية في قضية خاشقجي

أكّد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "​أنقرة​ ستذهب للنهاية ولن تتراجع في سعيها لكشف كافة ملابسات جريمة مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ في قنصلية بلاده ب​اسطنبول​"، مشيراً إلى "أننا لم نتلق معلومات جديدة أو نتائج التحقيق من قبل الجانب السعودي".

ولفت إلى أن "​تركيا​ لن تتراجع في هذه المسألة وسنذهب للنهاية".