"مجتهد": سعود القحطاني حر طليق ويمارس عمله في السعودية

أكد المغرّد الشهير "مجتهد" ان "المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، لا يزال يمارس عمله مسؤولا عن الذباب الإلكتروني في "تويتر"، والإعلام ومشرفا على الخارجية والأمن وميادين أخرى"، مشيراً إلى أن "القحطاني حصل عفو صوري من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ويستخدم حاليا عدة واجهات في التويتر في مقدمتها حساب "منذر آل الشيخ مبارك".
يذكر أنّ القضاء التركي أصدر مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ووجهت النيابة التركية إلى عسيري والقحطاني تهمة القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد.
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