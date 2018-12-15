الصحة الفلسطينية: إصابة 14 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ عن "إصابة 14 فلسطينيا بجروح، والعشرات ب​حالات​ اختناق في مواجهات مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم الأمعري للاجئين قرب ​رام الله​".

وفي ساعة مبكرة من فجر السبت، دهمت قوة عسكرية إسرائيلية منزلا لعائلة "أبو حميد" داخل المخيم، وفجرته، بعد إخلائه من عشرات المعتصمين داخله بالقوة.

واعتدت القوة على المتضامنين بالضرب ورشتهم بغاز ​الفلفل​، واعتقلت عددا منهم.