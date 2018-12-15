وصول ممثل بوتين في الشأن السوري إلى طهران للتباحث حول الوضع في سوريا

أعلن السفير الروسي في ​طهران​ ليفان جاغاريان أن "الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري الكسندر لافرنتييف قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران وسيلتقي كبير مساعدي ​الخارجية الإيرانية​ في الشؤون السياسية الخاصة ​حسين جابري أنصاري​ للبحث حول أحدث التطورات المتعلقة ب​سوريا​".

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