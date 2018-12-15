ظريف ورئيس وزراء قطر أكدا دعمهما لتقدم مفاوضات السلام في اليمن

أكّد وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​ ورئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، "دعمهما للتقدّم الناجز في مفاوضات السلام في ​اليمن​ والأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدّد خلال لقائه بن ناصر، على هامش مشاركته في منتدى ​الدوحة​ الدولي، على "تمتين الأواصر الثنائية خلال محادثاتهما".

يُشار إلى أنّ منتدى الدوحة الدولي (Doha Forum 2018) بدأ أعماله اليوم ويستمرّ لمدّة يومين.

وينعقد المؤتمر المذكور تحت شعار "تبلور السياسات في العالم المرتبط" بالتركيز على "الأمن"، "السلام والوساطة" و"التنمية الاقتصادية".