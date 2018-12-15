وزير خارجية قطر: مجلس التعاون الخليجي "بلا أنياب" وبحاجة لإعادة تشكيل وتصميم

دعا وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى "إعادة تشكيل وتصميم التحالف بين دول الخليج المستند إلى مجلس التعاون".
ولفت في جلسة حوارية في اليوم الأوّل من مؤتمر "منتدى الدوحة" الدبلوماسي السنوي في الدوحة، إلى أنّ "مكانة التحالف الإقليمي تأثّرت وضعفت بسبب الأزمة الخليجية"، مشيرًا إلى أنّ "مجلس التعاون بلا أنياب".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران 2017، بعدما اتّهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة وبالتدخل في شؤونها، من ثمّ قاطعتها اقتصاديًّا ووضعت شروطًا لإعادة العلاقات معها.
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