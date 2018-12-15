قائد طيران الجيش الإيراني: نمتلك أحد أقوى الأساطيل في الشرق الأوسط

أكّد قائد طيران ​الجيش الإيراني​ العميد طيار يوسف قرباني، أنّ "أسطول طيران الجيش يعدّ أحد أقوى الأساطيل في منطقة ​الشرق الأوسط​".

وركّز في كلمة له خلال ملتقى لتبادل الأفكار بين نخب طيران الجيش والشركات المعرفية، على "أنّنا نعيش اليوم ظروف الحظر الصعبة، وعلينا العمل من أجل إطلاق نهضة لتصنيع قطع الغيار، لأنّ أسطول المروحيات بحاجة إلى ذلك"، لافتًا إلى أنّ "التهديدات الإقليمية والدولية هي من ضمن التحديات الّتي ينبغي أن نحفظ جهوزيتنا تجاهها".

وأوضح قرباني أنّ "مشاكل العملة الصعبة والاستثمارات وإطالة أمد المشاريع وإهدار الفرص، من ضمن التحديات في هذا القطاع".