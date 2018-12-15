أكّد قائد طيران الجيش الإيراني العميد طيار يوسف قرباني، أنّ "أسطول طيران الجيش يعدّ أحد أقوى الأساطيل في منطقة الشرق الأوسط".
وركّز في كلمة له خلال ملتقى لتبادل الأفكار بين نخب طيران الجيش والشركات المعرفية، على "أنّنا نعيش اليوم ظروف الحظر الصعبة، وعلينا العمل من أجل إطلاق نهضة لتصنيع قطع الغيار، لأنّ أسطول المروحيات بحاجة إلى ذلك"، لافتًا إلى أنّ "التهديدات الإقليمية والدولية هي من ضمن التحديات الّتي ينبغي أن نحفظ جهوزيتنا تجاهها".
وأوضح قرباني أنّ "مشاكل العملة الصعبة والاستثمارات وإطالة أمد المشاريع وإهدار الفرص، من ضمن التحديات في هذا القطاع".
شكرا لقرائتكم خبر عن قائد طيران الجيش الإيراني: نمتلك أحد أقوى الأساطيل في الشرق الأوسط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .