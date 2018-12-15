خارجية تركيا دعت العراق إلى معاونتها في التصدي لحزب العمال الكردستاني

شدّد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية التركية​، هامي أكسوي، على أنّ "​تركيا​ تتحمّل كلّ مسؤوليّاتها في محاربة ​الإرهاب​. وبذلك تقدّم دعمها للعراق، ونتوقّع من ​العراق​ التفهم نفسه وتعاونًا ملموسًا".

وركّز في بيان، على أنّه "إذا لم تقم المؤسسات العراقية بالخطوات اللازمة من أجل التصدّي للإرهاب، فإنّ قواتنا المسلحة ستستند إلى حقّنا المشروع في الدفاع عن النفس، للردّ على الهجومات الّتي يشنها على بلادنا "​حزب العمال الكردستاني​" من العراق".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس أنّ "غارات جوية قد شُنّت على أهداف لـ"حزب العمال الكردستاني" في منطقتي ​سنجار​ وجبل كراجاك، في ​شمال العراق​، وأصابت أنفاقًا وملاجئ.

مع الإشارة إلى أنّ "حزب العمال الكردستاني" الّذي تصنّفه ​أنقرة​ وحلفاؤها الغربيون "إرهابيًّا"، يشنّ منذ عام 1984 تمرّدًا داميًا على الأراضي التركية، لكن قيادته موجودة في شمال العراق.