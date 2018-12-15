الجيش النيجيري سمح لليونيسيف باستئناف عملياتها في شمال شرق البلاد

سمح ​الجيش النيجيري​، لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (​اليونيسيف​)، بـ"استئناف عملياتها في شمال شرق البلاد"، بعد يوم على تعليقها للاشتباه بأنّها تضمّ "جواسيس" لجماعة "​بوكو حرام​" المتمرّدة.

وأوضح في بيان، أنّ "القرار اتّخذ بعد تدخّل نيجيريين يعملون بحسن نية وقلقين من توقّف المساعدة لهذه المنطقة"، لافتًا إلى أنّ "المنظمة عقدت ورش عمل في 12 و13 كانون الأول في مايدوغوري في شمال شرق البلاد تضمّنت تدريب المشاركين على أنشطة سرية تسعى لتخريب جهود ​مكافحة الارهاب​".

وكان الجيش النيجيري قد قرّر أمس الجمعة تعليق عمل "اليونيسف" في شمال شرق البلاد "حتّى إشعار آخر".