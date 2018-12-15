ترامب عيّن ميك مولفيني بمنصب كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "أنّه عيّن مدير الميزانية في ​البيت الأبيض​ ميك مولفيني، كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة، خلفًا للجنرال ​جون كيلي​ الّذي خدم بلدنا بتميّز". ونوّه إلى "أنّني أنتظر بفارغ الصبر العمل معه عندما يشغل منصبه الجديد، بينما نعمل على أن نعيد للولايات المتجدة الأميركية عظمتها"، مذكّرًا بأنّ "كيلي لن يغادر منصبه قبل نهاية العام الحالي"، مؤكّدًا أنّ "كيلي وطني عظيم وأريد أن أشكره شخصيًّا على التزامه". ويشغل مولفيني حاليًّا منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية الّذي يعادي وزير الميزانية في إدارة ترامب.

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