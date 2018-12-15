سكاي نيوز: الشرطة الفرنسية تعتقل 107 متظاهرين في باريس وضواحيها

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" بأن "​الشرطة الفرنسية​ اعتقلت 107 متظاهرين من حركة "السترات الصفر" في ​باريس​ وضواحيها"، مشيرةً إلى أن "الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين من حركة "السترات الصفر"، لافتةً إلى أن "اشتباكات متفرقة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين من حركة "السترات الصفر" في باريس".

وكانت قد بدأت طلائع محتجي "السترات الصفراء" صباح اليوم بالتدفق باتجاه جادة الشانزليزيه وتحيط بهم قوات أمنية كبيرة لسبت خامس من التظاهرات، رغم الإجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وطالب المتظاهرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة من منصبه، مؤكدين ان "الحراك لا يتبع لأي أحد أو أي جهة بل للجميع والشعب الفرنسي يطالب باستفتاء".

وقد رفع متظاهرو السترات الصفر شعار "فريكست" على غرار "بريكست" مطالبين بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

ويذكر ان احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، بدأت في 17 تشرين الثاني في البداية للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود، لكنها سرعان ما تحولت إلى تعبير عن الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا.