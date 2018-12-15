ممثل قائد الجيش في تشييع الشهيد يزبك: الجيش لن يسكت على استهدافه

اشار ممثل وزير الدفاع وقائد ​الجيش​ العميد خالد زيدان في كلمة له خلال تشييع المجند الشهيد رؤوف حسن يزبك إلى أنه "مرة جديدة يحط الاستشهاد رحاله في الجيش، ليرفع الى عالم المجد والخلود أحد جنوده الأبطال الميامين الذين كانوا عند وعدهم وقسمهم للدفاع عن ​لبنان​، وحماية ابنائه حتى آخر قطرة من دمائهم الذكية الطاهرة. ومرة اخرى تضيف ​بلدة نحلة​ الى سجلها الوطني المشرق والى قافلة شهدائها الابرار الذين سقطوا على درب الشرف والتضحية والوفاء واحدا من خيرة شبابها وخيرة عائلاتها الكريمة"، مضيفا:"لقد كان شهيدنا الغالي رؤوف يؤدي واجبه العسكري بكل تفان واخلاص، فإذا بأيادي الظلام والاجرام تصوب رصاصات الغدر لتصيبه مع رفاقه ويرتفع على إثرها شهيدا بطلا تنحني له الهامات والقامات. لكن الجيش كعادته لن يسكت على استهدافه وسيبقى بالمرصاد لهؤلاء القتلة حتى توقيفهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، تماما كما سيستمر في تنفيذ العمليات الأمنية الاستباقية لملاحقة عصابات الجريمة التي تمارس الخطف والسرقة والقتل و​تجارة المخدرات​ وتسعى إلى بث سمومها بين المواطنين".

وتوجه زيدان باسم الصراف وعون من ذوي الشهيد ورفاقه وأصدقائه بأحر التعازي وعميق المواساة، سائلا الله عز وجل "أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويمن على الأهل بنعمة الصبر والسلوان". وتلا نبذة عن حياة الشهيد يزبك، مشيرا الى أنه "من مواليد نحلة 12/2/1997 مددت خدماته في الجيش اعتبارا من 7/5/2015، حائز على تنويه وتهنئة العماد قائد الجيش مرتان، من عداد لواء المشاة السادس -الكتيبة 61، حائز على تهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة، حائز على تهنئة قائد الكتيبة مرة واحدة، عازب، استشهد بتاريخ 14/12/2018 أثناء قيامه بواجبه في محلة الشراونة".