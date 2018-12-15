أردوغان: قضية خاشقجي أصبحت عالمية بفضل ما قدمناه من معطيات

أشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في تصريح له، إلى أن بلاده تتابع مصير 22 شخصاً أعلنت ​السعودية​ أنها تحقق معهم حول جريمة مقتل الصحافي ​جمال خاشقجي​.

ولفت أردوغان إلى أن قضية خاشقجي أصبحت عالمية بفضل ما قدمته تركيا من معلومات ومعطيات، موضحاً أن ​الكونغرس الأميركي​ أشار إلى أن شخصاُ معيناُ يقف خلف جريمة قتل خاشقجي وذلك بسبب جهود أنقرة في القضية.