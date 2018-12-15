أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح له، إلى أن بلاده تتابع مصير 22 شخصاً أعلنت السعودية أنها تحقق معهم حول جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ولفت أردوغان إلى أن قضية خاشقجي أصبحت عالمية بفضل ما قدمته تركيا من معلومات ومعطيات، موضحاً أن الكونغرس الأميركي أشار إلى أن شخصاُ معيناُ يقف خلف جريمة قتل خاشقجي وذلك بسبب جهود أنقرة في القضية.
شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: قضية خاشقجي أصبحت عالمية بفضل ما قدمناه من معطيات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .