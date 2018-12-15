7 سيارات إطفاء من السويس تشارك في إخماد حريق بئر "أم عسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

دفعت إدارة الدفاع المدني في السويس، اليوم السبت، بـ3 سيارات إطفاء للمشاركة في إخماد الحريق الذي اندلع في بئر بترول "أم عسل" برأس سدر في جنوب سيناء، أمس الجمعة.

كما دفعت شركات البترول التابعة للقطاع العام والخاص بـ4 سيارات مجهزة بخزانات فوم ووحدات رفع هيدروليك، لمحاصرة النيران، والسيطرة عليها.

واندلع حريق في بئر بترول "أم عسل" في مدينة رأس سدر خلال أعمال الحفر بالبريمة، والتي نتج عنها ماس كهربي تسرب إلى طبقات الخام أسفل البئر، ما أدى إلى اشتعال السطح.

وقال مصدر مسؤول في قطاع البترول في السويس، إن سيارات شركات البترول المجهزة بالفوم تستهدف كسر مثلث الاحتراق، بعزل المادة البترولية عن الهواء باستخدام الفوم، ثم محاصرة النيران مع الحفاظ على الطبقة العازلة لمنع تجدد الحريق مرة أخرى.