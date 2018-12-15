احتجاجات فرنسا: ارتفاع عدد المحتجزين إلى 85 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قالت الشرطة الفرنسية إن عدد الأشخاص الذي ألقت القبض عليهم، اليوم السبت، ارتفع إلى 85 شخصًا في الأسبوع الخامس للاحتجاجات التي أطلقتها ونظمتها حركة السترات الصفراء.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في باريس بالقرب من جادة الشانزيليزيه في باريس.

ونشرت السلطات الفرنسية حوالي 8000 شرطي و14 مدرعة تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف، كتلك التي شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية.