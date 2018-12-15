كاتب عبري: أستراليا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة باهر:

وصف الكاتب الإسرائيلى ريمي يتسهار قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، بأنه "ضربة دبلوماسية قاسية" على نتنياهو من النوع الذى تترك سؤالا وهو هل كان من الافضل اتخاذ كل هذه الخطوة؟

وكتب يتشار مقالا على موقع "نيوز إسرائيل" تحت عنوان ساخر "أستراليا تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل وفلسطين". قال"لقد أدى الضغط الإسرائيلي على أستراليا إلى نتيجة إيجابية من جهة لكن هناك شوكة فيها تتضمن ضربة دبلوماسية خطيرة لنتنياهو".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي في وقت سابق اليوم إن بلاده تعترف رسميا "بالقدس الغربية" عاصمة لإسرائيل، لكنها لن تنقل سفارتها على الفور من تل أبيب.

وفي كلمة عن السياسة الخارجية ألقاها في معهد سيدني، أعلن موريسون أيضا التزامه بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية بمجرد التوصل إلى حل دائم قائم على وجود دولتين، ينهي الصراع الدائر منذ 70 عاما.

وتنضم بذلك أستراليا إلى كل من روسيا وبنما وجمهورية التشيك التي تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وأضاف الكاتب العبري أن "أسترليا تدعم ترتيب الدولتين وأن السفارة الأسترالية ستنفل إلى القدس فقط بعد قيام الدولة الفلسطينية".

وتابع "يحاول نتنياهو نقل السفارات إلى القدس لكن في الوقت الحالي النتيجة أقل من البؤس".