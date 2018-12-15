تعرف على الدولة الوحيدة التي حذت حذو ترامب ونقلت سفارتها للقدس

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

في تطور جديد يتعلق بملف القدس، أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أن حكومته قررت الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

لكنه قال إن سفارة أستراليا ستظل في تل أبيب حتى تتحقق تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة العام الماضي، حين أحدث تغييرا جذريا في السياسة الخارجية الأمريكية واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

ونُقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي. وحينئذ صرح سفير إسرائيل في لندن مارك ريغيف لبي بي سي راديو 4 إن العديد من الدول في أوروبا وأمريكا اللاتينية سيحذو حذو واشنطن "قريبا جدا".

فهل حدث ذلك؟ وما هي الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ وكم عدد الدول التي نقلت سفاراتها فعلا للقدس؟

قرار سحب الاعتراف

في ديسمبر عام 2017 صوتت 9 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد قرار يدعو الولايات المتحدة لسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكانت الدول السبع الأخرى هي غواتيمالا وهندوراس وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وتوغو.

كما صوتت دول من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا ومصر والسعودية لصالح القرار.

وكانت واشنطن قد افتتحت سفارتها رسميا في القدس في 14 مايو/أيار الماضي ليتزامن ذلك مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل.

وأكد عبده أنه أراد بقراره المساعدة في الوصول إلى حل عادل ونهائي للصراع في المنطقة.

لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها "قررت إغلاق سفارتها لدى باراغواي ردا على القرار".

وعقب انتخابه رئيسا للبرازيل، أكد جائير بولسونارو أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وغرد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "كما سبق أن أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس فإسرائيل دولة تتمتع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك تماما". ولكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وفي مايو الماضي نسب تقرير نشرته صحيفة Times of Israel لمصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع القول إن هندوراس "تدرس من حيث المبدأ" نقل سفارتها.

دعم أوروبي

بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة قالت جمهورية التشيك إن القدس "عاصمة دولة إسرائيل في حدود عام 1967."

وذكر بيان لوزارة الخارجية التشيكية في ابريل الماضي أن الحكومة التشيكية تحترم سياسة الاتحاد الأوروبي التي تعتبر القدس عاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية.

وقال موقع مجلة فوربس إن 33 دولة من بين 86 لديهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبلت الدعوة لحضور مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس من بينها 4 دول من الاتحاد الأوروبي حضرت المراسم وهي المجر وجمهورية التشيك والنمسا ورومانيا.

وقبل انسحاب البعثات الدبلوماسية من المدينة عام 1980 كان بها نحو 12 سفارة وكانت سفارتا السلفادور وكوستاريكا آخر المنسحبين إلى تل أبيب.



(بي بي سي):

في تطور جديد يتعلق بملف القدس، أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أن حكومته قررت الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

لكنه قال إن سفارة أستراليا ستظل في تل أبيب حتى تتحقق تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة العام الماضي، حين أحدث تغييرا جذريا في السياسة الخارجية الأمريكية واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

ونُقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي. وحينئذ صرح سفير إسرائيل في لندن مارك ريغيف لبي بي سي راديو 4 إن العديد من الدول في أوروبا وأمريكا اللاتينية سيحذو حذو واشنطن "قريبا جدا".

فهل حدث ذلك؟ وما هي الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ وكم عدد الدول التي نقلت سفاراتها فعلا للقدس؟

قرار سحب الاعتراف

في ديسمبر عام 2017 صوتت 9 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد قرار يدعو الولايات المتحدة لسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكانت الدول السبع الأخرى هي غواتيمالا وهندوراس وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وتوغو.

كما صوتت دول من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا ومصر والسعودية لصالح القرار.

وكانت واشنطن قد افتتحت سفارتها رسميا في القدس في 14 مايو/أيار الماضي ليتزامن ذلك مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل.

وأكد عبده أنه أراد بقراره المساعدة في الوصول إلى حل عادل ونهائي للصراع في المنطقة.

لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها "قررت إغلاق سفارتها لدى باراغواي ردا على القرار".

وعقب انتخابه رئيسا للبرازيل، أكد جائير بولسونارو أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وغرد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "كما سبق أن أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس فإسرائيل دولة تتمتع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك تماما". ولكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وفي مايو الماضي نسب تقرير نشرته صحيفة Times of Israel لمصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع القول إن هندوراس "تدرس من حيث المبدأ" نقل سفارتها.

دعم أوروبي

بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة قالت جمهورية التشيك إن القدس "عاصمة دولة إسرائيل في حدود عام 1967."

وذكر بيان لوزارة الخارجية التشيكية في ابريل الماضي أن الحكومة التشيكية تحترم سياسة الاتحاد الأوروبي التي تعتبر القدس عاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية.

وقال موقع مجلة فوربس إن 33 دولة من بين 86 لديهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبلت الدعوة لحضور مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس من بينها 4 دول من الاتحاد الأوروبي حضرت المراسم وهي المجر وجمهورية التشيك والنمسا ورومانيا.

وقبل انسحاب البعثات الدبلوماسية من المدينة عام 1980 كان بها نحو 12 سفارة وكانت سفارتا السلفادور وكوستاريكا آخر المنسحبين إلى تل أبيب.http://www.bbc.com/arabic/middleeast-46578973?ocid=socialflow_facebook

تعرف على الدولة الوحيدة التي حذت حذو ترامب ونقلت سفارتها للقدس

(بي بي سي):

في تطور جديد يتعلق بملف القدس، أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أن حكومته قررت الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

لكنه قال إن سفارة أستراليا ستظل في تل أبيب حتى تتحقق تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة العام الماضي، حين أحدث تغييرا جذريا في السياسة الخارجية الأمريكية واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

ونُقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي. وحينئذ صرح سفير إسرائيل في لندن مارك ريغيف لبي بي سي راديو 4 إن العديد من الدول في أوروبا وأمريكا اللاتينية سيحذو حذو واشنطن "قريبا جدا".

فهل حدث ذلك؟ وما هي الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ وكم عدد الدول التي نقلت سفاراتها فعلا للقدس؟

قرار سحب الاعتراف

في ديسمبر عام 2017 صوتت 9 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد قرار يدعو الولايات المتحدة لسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكانت الدول السبع الأخرى هي غواتيمالا وهندوراس وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وتوغو.

كما صوتت دول من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا ومصر والسعودية لصالح القرار.

وكانت واشنطن قد افتتحت سفارتها رسميا في القدس في 14 مايو/أيار الماضي ليتزامن ذلك مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل.

وأكد عبده أنه أراد بقراره المساعدة في الوصول إلى حل عادل ونهائي للصراع في المنطقة.

لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها "قررت إغلاق سفارتها لدى باراغواي ردا على القرار".

وعقب انتخابه رئيسا للبرازيل، أكد جائير بولسونارو أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وغرد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "كما سبق أن أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس فإسرائيل دولة تتمتع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك تماما". ولكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وفي مايو الماضي نسب تقرير نشرته صحيفة Times of Israel لمصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع القول إن هندوراس "تدرس من حيث المبدأ" نقل سفارتها.

دعم أوروبي

بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة قالت جمهورية التشيك إن القدس "عاصمة دولة إسرائيل في حدود عام 1967."

وذكر بيان لوزارة الخارجية التشيكية في ابريل الماضي أن الحكومة التشيكية تحترم سياسة الاتحاد الأوروبي التي تعتبر القدس عاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية.

وقال موقع مجلة فوربس إن 33 دولة من بين 86 لديهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبلت الدعوة لحضور مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس من بينها 4 دول من الاتحاد الأوروبي حضرت المراسم وهي المجر وجمهورية التشيك والنمسا ورومانيا.

وقبل انسحاب البعثات الدبلوماسية من المدينة عام 1980 كان بها نحو 12 سفارة وكانت سفارتا السلفادور وكوستاريكا آخر المنسحبين إلى تل أبيب.