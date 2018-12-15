دايموند سي بي دي التابعة لشركة بوت نتورك هولدينجز تدخل سوق القهوة...

ميامي -السبت 15 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

( بزنيس واير)- أقدمت شركة "دايموند سي بي دي"، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل من قبل "بوت نتورك هولدينجز" (المدرجة في نشرة الصفحات الورديّة تحت الرمز: OTC Pink: POTN)، وهي الرائدة في مجال استخراج القنب ومنتجات الكانابيديول المبتكرة لسوق الصحة، على دخول سوق القهوة، وهي قطاع يُتوقع وصول عائداته إلى 46 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

يُمكن استخدام هذه الكبسولات، التي تمّ إنتاجها على نحو يتماشى مع تصميم "كي كاب" العالمي، في جميع ماكينات صنع القهوة الحديثة ذات سعة الكوب الواحد، مما يجعلها إضافة يسهل دمجها في أيّ نوعٍ من البيئات، مقدمة بذلك 25 ميلليغرام من الكانابيديول في واحد من المشروبات المفضلة وذات المذاق اللذيذ بتكلفة تقل عن 5 دولارات للكوب الواحد.

هذا وقد جرت إضافة هذا الخط الجديد من كبسولات "تشيل" للقهوة الممتازة إلى قائمة الشركة الواسعة من منتجات الكانابينويد والقنب الطبيعية. يحتوي كلّ صندوق على أربعة كبسولات منفردة بنكهات القهوة الباردة، والقهوة الباردة الخالية من الكافيين، والشاي الأسود البارد، والشاي الأخضر البارد. تمّ تحديد سعر الوحدة لكلّ علبة بـ 10 دولارات أمريكية، في حين اقترحت الجهة المصنعة تحديد سعر البيع بالتجزئة بـ 19.99 دولار أمريكي.

يُمكن شراء كبسولات "تشيل" للقهوة التي تصنعها شركة "دايموند سي بي دي"، وعبوات "تشيل" المؤلفة من أربع كبسولات متنوعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة "دايموند سي بي دي". ويمكن لكبسولات القهوة هذه أن تشكّل إضافة رائعة للمكاتب والشركات، وأن تُحافظ على رضا العملاء عن جودة القهوة التي يحتسونها خلال تزوّدهم بقوة الكانابيديول! أصبح بإمكان عشاق القهوة في جميع أنحاء البلاد أن يبدأوا يومهم بشعور جديد من الاسترخاء، من خلال إضافة قهوة "تشيل" إلى روتينهم اليومي. ومن شأن هذا التناغم المثالي بين القهوة أو الشاي العضويين والغنيين بالنكهة والكانابيديول عالي الجودة أن يثير إعجاب أشدّ النقاد ويكسب رضاه.

ومع إمكانية شراء المنتج بالجملة، بات بإمكان الشركات تزويد مكاتبهم بمشروبات يُمكن للجميع الاستمتاع بها طوال اليوم، لتحافظ على تيقظهم خلال تمتعهم في الوقت ذاته بإحساس من الصفاء، الأمر الذي يجلب مستوى جديداً من التوازن إلى يوم العمل.

أشارت مقالة نُشرت مؤخراً في مجلة "رولينغ ستون": "تنبأ الخبراء ولأعوام بأنّه في حال واصل قطاع القنّب توسعه بالمعدّل الحالي، فستصل قيمة السوق الأمريكية إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول 2020. ولكن تبيّن بأنّ سوقاً واحدة تتحوّل لتشكّل قطاعاً هائلاً بحد ذاته: وبناءً على تقديرات جديدة من محللي قطاع القنّب لدى مجموعة ’برايت فيلد‘، فبإمكان سوق القنب- الكانابيديول لوحده أن يصل إلى 22 مليار دولار أمريكي بحلول 2020".

وقال كيفن هاجين، الرئيس التنفيذي لشركة "بوت نتورك هولدينجز"، في هذا السياق: "يشهد قطاع القنّب نمواً بمعدلات هائلة. ورغبة منّا بمنح العملاء تجربة يستمتعون بها، يتمثل هدفنا في تبوء مركز الريادة في قطاع القنّب من خلال جلب منتجات مبتكرة مشتقة من القنّب إلى العالم بأسره. وبما أن احتساء كوب ساخن من القهوة يشكّل البداية الاعتيادية ليوم أيّ شخص، إعتبرنا أن أمريكا لا تزال شغوفة ومُفعمة به ونفّذنا فكرة دمج الكانابيديول الذي يستمتعون به".

يحتوي كل كوب من قهوة "تشيل" على نحو 25 ميلليغرام من زيت الكانابيديول، ويصل وزن الكبسولة الواحد إلى 1.2 أونصة. ويأتي إطلاق هذه المنتجات ليبرهن عن مدى توسع قطاع الكانابيديول خارجياً، ليصل إلى قطاعات مختلفة من الأفراد في كلّ اتجاه وصوب.

وتزداد شعبية "دايموند سي بي دي" سريعاً لتصبح واحدةً من الشركات الرائدة في سوق الكانابيديول. كما بات الكانابيديول الاسم الجديد في قطاع الصحة والسلامة، مع تعرّف الناس على المزيد والمزيد من المنافع التي تعود مكوّنات الكانابيديول بشكل طبيعي. ومع تنامي مستوى المعرفة حول الكانابيديول، تأتي المنتجات المشبعة به لتلبية المنافع الطبيعية المشتقة منها بشكل مباشر.

تُعتبر هذه الكبسولات أيضاً خياراً جيداً للأشخاص في وضعية التنقل. فهي صغيرة وخفيفة الوزن، وتتناسب تماماً مع ماكينات صنع القهوة ذات الاستخدام الواحد. وأردف هاجين بقوله: "قررنا المضي في صناعة كبسولات القهوة نظراً لشعبية الأكواب المعدة للاستخدام الواحد. ومن المهم دوماً مراعاة الاتجاهات السائدة. لاحظنا مدى رواج كبسولات القهوة بشكل يفوق أكواب القهوة المصنوعة بالطريقة الاعتيادية، وبالتالي أولينا ذلك جلّ اهتمامنا عند صنعنا لكبسولات ’تشيل‘ للقهوة. تندرج هذه الكبسولات في إطار فكرتين رائجتين، إذ أخذت زيت الكانابيديول والقهوة وابتكرت مزيجاً ثورياً يُمكن لأي شخص يشرب القهوة أو يستهلك الكانابيديول أن يصبح شغوفاً به".

لمحة عن شركة "دايموند سي بي دي": تركّز شركة "دايموند سي بي دي" على الأبحاث والتطوير والتسويق متعدد الجنسيّات لمستخلصات القنب الممتازة، والتي تحتوي على نطاق واسع من مواد الكانابينويد ومشتقات القنب الطبيعيّة. ويتألف فريق عمل "دايموند سي بي دي" من رواد في قطاع القنب ومتخصّصين في مجال المنتجات الطبيعيّة، وعلماء كيمياء، وأطباء، وعلماء، ملتزمين بإنتاج أجود وأنقى زيوت الكانابيديول (سي بي دي). وينتج عن ذلك مجموعة معززة من أقوى زيوت "سي بي دي"، والصبغات، والمأكولات، والسوائل المتبخرة الطبيعية التي يمكن إيجادها في كلّ مكان. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.DiamondCBD.com.

لمحة عن "بوت نتورك هولدينجز": تُعتبر "بوت نتوركس هولدينجز" (المدرجة في نشرة الصفحات الورديّة تحت الرمز: OTC Pink: POTN) شركة مساهمة عامة تعمل كشركة قابضة لشركاتها التابعة الرئيسية: "فيرست كابيتال فنتشور"، مالكة شركة "دايموند سي بي دي" التي تصنع منتجات "دايموند سي بي دي". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.PotNetworkholding.com.

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