السفارة الأمريكية بكابول ترحب بإجراءات باكستان في تعزيز المفاوضات بين طالبان وأفغانستان

السفارة الأمريكية لدى كابولوكالات :
أفادت السفارة الأمريكية لدى كابول اليوم السبت بأن الولايات المتحدة ترحب بأي إجراءات من جانب الحكومة الباكستانية في تعزيز التعاون في جنوب وآسياوالتفاوض بين طالبان والحكومة الأفغانية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت السفارة في تصريحات قوله "إن المبعوث
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