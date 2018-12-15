السفارة الأمريكية بكابول ترحب بإجراءات باكستان في تعزيز المفاوضات بين طالبان وأفغانستان

وكالات :

أفادت السفارة الأمريكية لدى كابول اليوم السبت بأن الولايات المتحدة ترحب بأي إجراءات من جانب الحكومة الباكستانية في تعزيز التعاون في جنوب وآسيا

والتفاوض بين طالبان والحكومة الأفغانية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وأضافت السفارة في تصريحات قوله "إن المبعوثالأمريكي الخاص للتسوية الأفغانية زلماي خليل زاد، عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن وسيواصل عقد العديد مع جميع الأطراف المعنية ومن بينهم طالبان لدعم التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع في أفغانستان".