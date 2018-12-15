نجل القذافي يحصد 91% في استفتاء شعبي على الإنترنت لرئاسة ليبيا

كتب - سيد العبيدي

أعلن حراك "مانديلا ليبيا"،حصول الدكتور سيف الإسلام القذافي المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الليبية القادمة، علي نسبة 91.64% من إعداد المصوتين البالغ 71065 صوت، وذلك ضمن الاستفتاء الذي أجراه موقع الحراك علي شبكة الإنترنت.

وكان الحراك الشعبي "مانديلا ليبيا"، الداعم لترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا قد أجرى استفتاء شعبي لمدة 10

أيام علي موقعه الرسمي علي شبكة الإنترنت، شارك فيه نحو 72 ألف مواطن ليبي.

وطرح الحراك سؤال الاستفتاء تحت عنوان هل تؤيد المهندس سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد؟، وجاءت النتائج كالآتي.

عدد المشاركين في الاستفتاء 71065 شخصا.

عدد ونسبة المصوتين بنعم 65125 بنسبة 91.64% .

عدد ونسبة المصوتين بلا 5940 بنسبة 8.36% .

مدة التصويت 10 أيام من 4 ديسمبر 2018م وحتى منتصف ليل 14 ديسمبر 2018م.

وتقدم عبد المنعم ادرنبة مدير المكتب الإعلامي لحراك مانديلا ليبيا، بالشكر لكل من شارك في الاستفتاء وعبر عن رأيه بصراحة، مضيفا أن كل الآراء والتعليقات مرحب بها ونأخذها بعين الاعتبار ويعمل فريقنا علي تحليلها وسننشر نتائجها في تقرير منفصل قريبا.



