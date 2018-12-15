مقتل وإصابة 81 شخصًا إثر اشتباكات بين جماعتين عرقيتين في إثيوبيا

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اندلاع اشتباكات بين جماعتين عرقيتين متناحرتين في جنوبي إثيوبياوكالات :
لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم فيما أصيب أكثر من 60 آخرين إثر اندلاع اشتباكات بين جماعتين عرقيتين متناحرتين في جنوبي إثيوبيا، وفقًالوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية اليوم السبت أن الاشتباكات اندلعت بين الصوماليين والأوروميين في
ولم يشر الراديو إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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