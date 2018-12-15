صورة.. جامعة غانا تسحب تمثال غاندي من الحرم الجامعي بسبب عنصريته

قرر محاضرون بإحدى الجامعات في غانا بسحب تمثال غاندي من الحرم الجامعي، وزعموا أنه كان عنصريًا، وذلك بعد أن انتهت حملة التصويت على سحب التمثال.
تم وضع التمثال في الحرمالجامعي من قبل الرئيس الهندي السابق "براناب موخيرجي" أثناء إلقائه خطابًا يشجع الطلاب على المحاكاة ومثالية الأفكار مثل غاندي.
أزعج التمثال المحاضرين الموجودين بالجامعة وبعد فترة من وضعه، قرروا عمل حملة تصويت للتخلص منه، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال المحاضرون إن غاندي كان عنصريا وكان يميل دائمًا للهنود، ويصفهم دائمًا بأنهم أفضل من الأفارقة، ما يعتبره الأفارقة إهانة عنصرية شديدة.
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