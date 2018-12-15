الاحتلال الإسرائيلي يعيد تفجير مبنى "أم البنين" الخمسة المعتقلين مدى الحياة





فجر الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية منذ صباح السبت، منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري للاجئين، قرب رام الله.



وأفاد مصور الأناضول أن الانفجار الثاني لم يدمر المنزل بشكل كامل، رغم الأضرار الكبيرة التي ألحقها به.‎



وشوهد دخان أبيض ضخم ينبعث من مكان الانفجار الثاني.



وفي ساعة مبكرة من فجر السبت، دهمت قوة عسكرية إسرائيلية منزل "أبو حميد" وفجرته، بعد إخلائه من عشرات المتضامنين المعتصمين داخله في محاولة للدفاع عنه.



واعتدت القوات الإسرائيلية على المتضامنين بالضرب ورشتهم بغاز الفلفل، واعتقلت عددا منهم.



وتتهم إسرائيل أحد أفراد العائلة، وهو المعتقل إسلام أبو حميد، بإلقاء لوح رخامي على جندي إسرائيل خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم الأمعري مطلع مايو / أيار الماضي، ما أدى إلى مقتله.