عاجل : إنخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي مقابل الجنيه بعد زيادة العرض

انخفض سعر الدولار بشكل مفاجئ يوم السبت 15 ديسمبر 2018 مقابل الجنيه السوداني بعد زيادة العرض بكميات كبيرة بالأسواق، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365” وأبلغ مصدر موثوق بالسوق “أخبار الخليج 365” أن سعر الدولار قد وصل إلى 68 جنيهاً بالكاش بعد أن انخفض الجنيه السوداني لأدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس 13 ديسمبر، في ختام تداولات الأسبوع في تداولات السوق الموازية، وكان قد هبط لمستوى قياسي جديد لم يشهده السودان من قبل. أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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