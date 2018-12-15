أنباء عن إيقاف الإعلامي الواثق جار العلم من الظهور إعلامياً

كشفت معلومات عن إيقاف المذيع الواثق جار العلم بشرى من الظهور إعلامياً في قناة امدرمان أو أي قناة اخرى. وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 ترجع الأسباب حول حديثه الأخير عن حريق سوق امدرمان الإعلامي الواثق جار العلم من المذيعين الذين لهم كاريزما خاصة في التقديم الإذاعي، ظهر صوته وعرفه الناس من خلال راديو الرابعة وأخيرًا فضائية امدرمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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