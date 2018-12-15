كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: تحرير مدينة سرت بالكامل من قبضة تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الموقع: "لا شك أن الإعلان الرسمي عن تحرير المدينة الساحلية يشكل فرحة عارمة لدى جموع الشعب اللّيبي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبها هذا التنظيم ضدّ المئات من الليبيين والأجانب، إلا أنه في الوقت نفسه لا تزال القوات والسلطات الليبية ساهرة على توفير الأمن والاستقرار في البلاد وتنفيذ الخطط الاستباقية لمنع داعش من الدخول إلى ليبيا من جديد وخاصة أن الليبيون يحتفلون اليوم بتحريرهم من قبضة الإرهاب الداعشي".
وأكدت السلطات الأمنية أن الغارات والعمليات العسكرية التي يشنها الجيش الليبي بالتعاون مع قوات الأمن، كفيلة أن تحقق أمن البلاد واستقرارها بشكل كامل.
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