كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: تحرير مدينة سرت بالكامل من قبضة تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع "ليبيا هيرالد" أنه بعد المواجهات الضارية التي خاضتها القوات اللّيبيّة ضدّ تنظيم داعش الإرهابيّ، تحررت مدينة سرت الساحلية بشكل كامل من قبضة التنظيم، ليسدل الستار على أحد أكبر معاقل التنظيم في ليبيا.

وقال الموقع: "لا شك أن الإعلان الرسمي عن تحرير المدينة الساحلية يشكل فرحة عارمة لدى جموع الشعب اللّيبي، خاصة بعد المجازر التي ارتكبها هذا التنظيم ضدّ المئات من الليبيين والأجانب، إلا أنه في الوقت نفسه لا تزال القوات والسلطات الليبية ساهرة على توفير الأمن والاستقرار في البلاد وتنفيذ الخطط الاستباقية لمنع داعش من الدخول إلى ليبيا من جديد وخاصة أن الليبيون يحتفلون اليوم بتحريرهم من قبضة الإرهاب الداعشي".

وأكدت السلطات الأمنية أن الغارات والعمليات العسكرية التي يشنها الجيش الليبي بالتعاون مع قوات الأمن، كفيلة أن تحقق أمن البلاد واستقرارها بشكل كامل.

