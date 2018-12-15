كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى إثر اشتباكات بين جماعتين عرقيتين فى إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم فيما أصيب أكثر من 60 آخرين إثر اندلاع اشتباكات بين جماعتين عرقيتين متناحرتين في جنوبي إثيوبيا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت أن الاشتباكات اندلعت بين الصوماليين والأوروميين في بلدة "مويالي" الواقعة على الحدود مع كينيا.. في حين قال مسئول محلي إثيوبي إن العديد من الأشخاص فروا إلى كينيا عقب اندلاع الاشتباكات.

ولم يشر الراديو إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.