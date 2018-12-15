كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرغوثي: هدم منازل الفلسطينيين محاولة لإرضاء "مصاصي الدماء" بحكومة الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول إرضاء "مصاصي الدماء" في حكومته عبر هدم منازل الفلسطينيين وقمعهم، مؤكداً أن ما يقوم به نتنياهو لن يزيد المقاومة الفلسطينية إلا عنفواناً.

وأضاف البرغوثي في تصريحات لمراسل فضائية الغد، أنه مثلما فشل "نتنياهو" في غزة في الشمال على حدود لبنان سيفشل في الضفة الغربية أيضا، متابعاً أن ما قامت به قوات الاحتلال في مخيم "الأمعري" بهدم منزل عائلة الشهيد أبو حميد ليس سوى عمل فاشي ونازي، مشيرا إلى أن الأمر لم يتوقف عن هدم منزل الشهيد بل تعذيب أكثر من 500 مواطن من أهالي المخيم بتفجير مداخل منازلهم وأجبروهم على البقاء في العراء.

وتابع البرغوثي، أن ما قام به الاحتلال هو إجرام فاشي لم يفعله من قبل إلا الفاشيون في شيلي والنازيون في ألمانيا.