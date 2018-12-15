كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني يسافر إلى قطر لحضور منتدى الدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طهران متوجهًا إلى الدوحة بقطر يوم السبت لحضور منتدى الدوحة 2018، وتشير تقارير ترند إلى إيرنا. من المقرر عقد هذا الحدث بحضور شخصيات بارزة في 15 و16 ديسمبر. سيركز منتدى الدوحة على التحديات الإقليمية والأمن الدولي. ومن المقرر أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في هذا الحدث.

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