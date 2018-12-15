كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الدولي يعرب عن دعمه للتنمية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسئول كبير بالبنك الدولى اليوم الجمعة حرصه على الإسهام بنشاط فى جهود التنمية فى مصر. وأشاد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية، مختار ديوب، بالإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي اتخذتها الحكومة المصرية. وأكد ديوب أن البنك الدولي يتطلع إلى تكثيف التعاون مع مصر في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي مشاريع الربط الجوي، والطاقة، والكهرباء، بين دول إفريقيا، في ضوء توجه مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 وموقعه الجغرافي الفريد.

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