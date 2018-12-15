كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فاعليات أسبوع حقوق الإنسان ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فاعليات وأنشطة أسبوع نشر ثقافة حقوق الانسان بمحافظة بورسعيد، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار استراتيجيته وخطة عمله التنفيذية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بكافة محافظات الجمهورية وجميع قطاعات المجتمع. وتتضمن الأنشطة دورة تدريبية في أسياسات حقوق الإنسان لإعداد وتأهيل الكوادر الحكومية بالمحافظة "موظفي الديوان وأحياء محافظة بورسعيد"، ولقاءات مع منظمات المجتمع المدني، وفرق اللقاءات الميدانية التي يجريها المجلس مع الموطنين في أسابيع حقوق الانسان هي أحدي الآليات للتعرف علي احتياجات المواطنين والعمل علي حلها مع كافة الجهات المعنية وبما يعزز حقوق الانسان، ولقاءات توعية مع طلاب المدارس الابتدائية الحكومية للتعرف علي الحقوق والواجبات ومنظومة القيم الأساسية.

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