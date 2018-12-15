إلغاء رحلة الجماهير تربك إتحاد طنجة قبل مباراة دوري الأبطال وهذا رد النادي

أكد فريق إتحاد طنجة، لجوءه للمساطر القانونية ضد شركة الطيران التي ألغت رحلة خاصة لـ 176 مناصراً إلى الجزائر، بدعوى مشاكل إدارية تهم الترخيص في النزول بمطار بشار الدولي، لدعم المجموعة بمباراتها الثانية بعصبة الأبطال الإفريقية.

وقال النادي في بلاغ له: ” ببالغ الأسف والحسرة تم إلغاء الرحلة التي كانت ستقل جماهير فريق اتحاد طنجة، إلى ولاية بشار الجزائرية بعدما أدت جماهير الفريق تكلفتها المادية كاملة و استكمال الفريق كل الاجرائات الإدارية لمثل هذه الرحلات”.

واستنكر النادي إلغاء رحلة الجماهير قبل 24 ساعة فقط على مباراته أمام شبيبة الساورة الجزائري، دون المراعاة للضرر المعنوي والمادي الذي تسببت به للجماهير والنادي، وعدم التفكير في حلول أخرى، لنقل الأنصار لمساندة فريقهم في واحدة من المواجهات المغاربية بالبطولة القارية.