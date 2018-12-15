ارتفاع عدد المعتقلين في صفوف “السترات الصفراء إلى 64 شخصا

اعتقلت الشرطة الفرنسية 64 شخصا من متظاهري “السترات الصفراء”، ظهر السبت، خلال الاحتجاجات التي استؤنفت للأسبوع الخامس على التوالي. وفق ما أفاد مراسل “العربية”.

وبدأ أصحاب السترات الصفراء في فرنسا بالتوافد إلى الشوارع في تحركهم الخامس بأعداد أقل بشكل ملحوظ من الأسبوع الماضي.

وأفاد مراسل “العربية” أن أعداد الموقوفين منذ ساعات الصباح حتى الآن بلغ العشرات من المحتجين مقارنة بمئات كانوا اعتقلوا في مثل هذا الوقت السبت الماضي.

وكانت قوات الأمن حافظت على مستوى انتشارها واستراتيجيتها في باريس، إلا أن أعداد عناصر الأمن المنتشرين في جموع فرنسا انخفضت من 89 ألفا الأسبوع الماضي إلى 69 ألفا اليوم.

كما كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أن الوجهات السياحية الرئيسية كمتحف اللوفر وبرج إيفل والأوبرا والقصر الكبير مفتوحة، وتعمل بشكل طبيعي أمام الزوار.

ومن المفترض أن فرنسا كانت على موعد مع سبت صعب، مع تمسك أصحاب السترات الصفر بمواصلة الاحتجاج.

فقد أعلنت السلطات الفرنسية، أمس، نشر عشرات الآلاف من الشرطة في أنحاء البلاد، ونحو 8 آلاف في باريس، السبت، لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات “#السترات_الصفراء”، رغم افتقاد الحركة للزخم على ما يبدو بعدما قدم الرئيس إيمانويل ماكرون تنازلات.

وقال رئيس شرطة باريس إنه “ما زال هناك قلق من احتمال تسلل جماعات تميل للعنف إلى الاحتجاجات. وسوف تتولى شرطة مكافحة الشغب حماية المعالم المهمة وإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي”. وأضاف قائد الشرطة، ميشيل ديلبييش، لإذاعة (آر.تي.إل) “يجب أن نستعد للسيناريوهات الأسوأ”.

كما توقع أن يكون أثر الاحتجاجات على الأعمال في العاصمة أقل بالمقارنة بأيام السبت في الأسابيع الماضية، عندما أغلقت متاجر كبيرة أبوابها، وألغت الفنادق الحجوزات رغم ازدحام تلك الفترة في العام مع اقتراب عيد الميلاد.