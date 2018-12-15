الرومي وجسار يدعمان راغب علامة بعد تهديد بـ”قطع رأسه”

دعت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، مواطنها راغب علامة إلى إعلان الحرب على الفساد بالغناء.

واستنكرت الرومي، بشدة تهديد راغب علامة بـ”قطع رأسه”، على خلفية أغنيته الأخيرة “طار البلد”.

وأثارت أغنية “طار البلد”، التي طرحها المطرب راغب علامة، قبل أيام، جدلًا واسعًا، إثر تهديد نائب برلماني بـ”قطع رأسه”.

ويدعو علامة في أغنيته، وهي تأليف نزار فرنسيس وألحان جون ماري رياشي، اللبنانيين إلى التحرك وإطلاق صرختهم بوجه الأوضاع المتردية في البلاد.

وعقب إطلاق الأغنية هدد حكمت ديب، النائب عن كتلة حزب التيار الوطني الحر، بزعامة الرئيس اللبناني ميشال عون، علامة بـ”قطع رأسه”.

واستنكرت ماجدة الرومي، بأشد العبارات ما حصل مع علامة، وشجعته على نقل الواقع من خلال صوته.

ووجهت رسالة لراغب علامة دعته فيها إلى إعلان الحرب على الظلم والفساد بالغناء، معربة عن تضامنها ودعمها له ولفنّه.

من جهته، قال علامة إن “ديب انزعج لأننا نحكي الحقيقة وننقل الواقع، واعتبر أننا نتهمه، رغم أننا لم نتهم فريقا بعينه، لكننا قلنا إن السياسة مجتمعة دمرت بلادنا وأوصلته إلى الحالة التي هي عليها”.

وتابع علامة، “حضرة النائب الذي يمثل الشعب اللبناني هددني تهديدًا مباشرًا، لكن كلامه لا يرعبني”.

وحول ما تردد عن خلافات بينه وبين النائب والحزب، الذي ينتمي إليه، أكد علامة أنه لا يعرفه شخصياً ولا علاقة بينه وبين أي حزب في لبنان وأنه ينتمي إلى لبنان وللعلم اللبناني فقط.

وعن ما إذا كان سيقاضي ديب قال: “الشعب حاكم حكمت ديب وهذا يكفيني، الشعب عرف من الظالم ومن المظلوم. لن أدخل في انتقام”.

ولفت كذلك إلى أن رفع الحصانة تمهيدًا للمحاكمة أمر لن يتحقق في ظل ظرف سياسي كلنا يعرفه، “ما رح يعملوها الله يسامحه وأكيد لن يعيدها”.



وردًا على تغريدة ديب، “راغب علامة خليك بأغاني الحب والغرام شو بدك بالبلد”، قال علامة: “لبنان بلدي قبل أن يكون بلده”.

وأضاف: “ديب اليوم موجود على الساحة السياسية وبإشارة من زعيمه يصبح في البيت، أما أنا فاستطعت تمثيل بلادي بصورة حضارية في الداخل والخارج منذ سنين ولليوم”.

وختم علامة بالقول: “الفنانون يعملون على نقل صورة حضارية عن بلادنا على خلاف بعض السياسيين الذين يشوهون هذه الصورة. تهديدك لم يخفني وسأهددك بأغنياتي الموضوعية”.

من جانبه، عبر المطرب اللبناني وائل جسار عن تضامنه مع علامة، بالقول: صرخته كانت بمحلها، نقل وجع اللبنانيين وهي خطوة صحيحة لأننا وصلنا إلى مرحلة أصبح السكوت فيها أكبر غلطة.

وأضاف: “علينا رفع صوتنا عالياً ونقول كفى استبدادًا وظلماً بالشعب اللبناني”.

وأشار جسار إلى إمكانية تنظيم وقف تضامنية سلمية من جانب نقابة الفنانين لدعم علامة والتعبير عن استياء الفنانين من هؤلاء السياسيين.

وختم جسار: “إلى متى سيبقى الشعب اللبناني يعيش تحت رحمة السياسيين؟”.

بدوره، أسف مؤلف الأغنية الشاعر نزار فرنسيس إزاء تهديدات ديب، خاصة أنه نائب في التيار الوطني الحر ومحسوب على رئيس البلاد.

وشكر فرنسيس راغب علامة، وأثنى على نجاح أغنيته التي جسدت وجع شعب يعاني الأمرين من سياسييه.