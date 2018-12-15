مانشستر يونايتد يضع خطة لرحيل بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قام برسم خطة لرحيل نجمه الفرنسي، بول بوغبا، بعد تردد الأنباء حول نية اللاعب في مغادرة قلعة "أولد ترافورد".

وبحسب ما نقله موقع "توتو ميركاتو"، فإن "الشياطين الحمر" يعتزم التقدم بعرض إلى يوفنتوس الإيطالي، لضم اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو، مقابل عودة بوغبا إلى صفوف السيدة العجوز.

وأوضح الموقع أن النادي الإنجليزي يضع النجم البرازيلي في حساباته، ويُنتظر أن تجرى صفقة تبادلية بين الناديين.

وارتبط بول بوغبا بالرحيل عن الشياطين الحمر، بعد أزماته المتكررة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

كما ارتبط اسم ساندرو بالانتقال إلى العديد من الأندية، خلال الفترة الأخيرة، منها باريس سان جيرمان الفرنسي.