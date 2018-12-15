آرسنال يقترب من ضم لاعب برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آرسنال الإنجليزي اقترب من ضم لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة الشهر القادم.

وبحسب التقارير، فإن آرسنال من الممكن أن يوقع اللاعب دينيس سواريز مقابل 14 مليون جنيه إسترليني فقط في كانون الثاني/يناير.

وقد أعلن سواريز، اللاعب الدولي الإسباني، بأنه يستطيع مغادرة كامب نو الشهر المقبل، وبدأ ممثلوه بالفعل في التحدث مع الأندية التي أبدت اهتمامها به.

وآرسنال هو واحد من أندية الدوري الانجليزي الممتاز التي ترغب في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، وتزعم صحيفة الاندبندنت أنه تم عرض سواريز على آرسنال مقابل رسوم مخفضة.

ويعتقد أن لاعبي لندن الشماليين يدرسون الصفقة مع سواريز التي ينظر إليها على أنها بديل محتمل لآرون رامسي، لاعب خط الوسط الويلزي، الذي سيغادر الإمارات العام المقبل.

وينتهي عقد رامسي مع آرسنال في نهاية الموسم ولن يوقع عقدًا جديدًا مع الجانرز، حيث أبدى رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وسوف يرحل رامسي عن أرسنال في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، أو سيتم بيعه من قبل المدفعجية في يناير في حالة تقديم عرض مقبول للاعب كارديف السابق والبالغ من العمر 27 عاما.

سواريز، الذي قضى عامين في مانشستر سيتي في وقت سابق، انضم إلى برشلونة من فياريال قبل سنتين، وكان مطلوب في فريق إشبيلية الإسباني، عندما كان أوناي إيمري مدرب آرسنال الحالي مدربًا للفريق.

ولعب سواريز مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا، حيث ظهر كبديل في الشوط الثاني ضد البوسنة والهرسك في شهر أيار/مايو عام 2016.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، ويسعى الفريق لدعم صفوفه من أجل مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة، واحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب، من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي يغيب عنها الفريق منذ موسمين.