فرنسا تستبق تظاهرات "السترات الصفراء" بالاعتقالات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم، السبت، 64 شخصًا في العاصمة باريس، قبل انطلاق تظاهرة لأصحاب "السترات الصفراء".

وذكر موقع "فرانس إنفو"، أن الشرطة أوقفت 64 شخصا قبل تظاهرة "السترات الصفراء" التي أعلنوا اعتزامهم تنظيمها.

ومن المقرّر أن يتظاهر أصحاب "السترات الصفراء" اليوم في شارع الشانزليزيه وميدان أوبرا، وبسبب التظاهرة، أغلقت المتاجر والمطاعم في محيط شارع الشانزليزيه أبوابها، فيما ستتوقف بعض خطوط مترو الأنفاق عن الخدمة.

وكلفت السلطات الفرنسية 89 ألف شرطي بحفظ الأمن في عموم البلاد، بينهم 8 آلاف في باريس، مزودين بـ 12 عربة مدرعة.

وحراك اليوم هو الخامس ضمن سلسلة احتجاجات بدأت في 17 تشرين ثانٍ/نوفمبر الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون، الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ويدعونه إلى الاستماع لمطالبهم.

وأعلن ماكرون، الإثنين الماضي، عدّة إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين والعمال، بما في ذلك زيادة 100 يورو في الحد الأدنى للأجر الشهري.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، أن هذه الإجراءات سوف تكبد خزينة الدولة بين 8 إلى 10 مليارات يورو، في حال طُبقت على أرض الواقع.

ورفض منظمو احتجاجات "السترات الصفراء" التوقف عن المظاهرات بعد خطاب ماكرون.